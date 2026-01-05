Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России - РИА Новости, 05.01.2026
12:53 05.01.2026 (обновлено: 15:26 05.01.2026)
Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России
Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России - РИА Новости, 05.01.2026
Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России
Американский политик Джо Байден, президент США с 2021 по 2025 год, еще в 90-х годах, когда он находился на должности сенатора, был настроен против России,... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
тара рид
джон маккейн (политик)
дело миндича
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, тара рид, джон маккейн (политик), дело миндича
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Тара Рид, Джон Маккейн (политик), Дело Миндича
Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России

Экс-помощница Байдена Рид: с 90-х годов он был настроен против России

© РИА Новости / Стрингер
Экс-президент США Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден
© РИА Новости / Стрингер
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский политик Джо Байден, президент США с 2021 по 2025 год, еще в 90-х годах, когда он находился на должности сенатора, был настроен против России, рассказала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.
"Я работала с Байденом и в том числе работала с ним после распада Советского Союза. С этого события прошла пара лет, и я помню встречу, и она была хорошо задокументирована. Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона. — Прим. ред.) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр, председатель судебного комитета Сената США. — Прим. ред.). И они говорили: "Мы не позволим им (России. — Прим. ред.) занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически". И тогда Америка действительно грабила Россию", — сказала Рид, рассуждая о том, почему именно при Байдене, в годы его президентства, отношения Москвы и Вашингтона ухудшились.
Бывший президент США Джо Байден
"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена
1 ноября 2025, 09:32
По ее словам, тогда она поняла, что Байден уже в то время был настроен против России, это проявлялось во всей его политике.
"Он — поджигатель войны, он хотел войны против России и был вовлечен в переворот 2014 года на Украине (тогда Байден был вице-президентом США. — Прим. ред.). Он неуважительно, с пренебрежением относится к (президенту России. — Прим. ред.) Владимиру Путину, и мы видели это на протяжении всей его истории", — подчеркнула Рид.
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем американском президенте Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".
В марте 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, необходимы значительные усилия.
Президент США Джо Байден
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
11 декабря 2025, 14:42
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденТара РидДжон Маккейн (политик)Дело Миндича
 
 
