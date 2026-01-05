МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский политик Джо Байден, президент США с 2021 по 2025 год, еще в 90-х годах, когда он находился на должности сенатора, был настроен против России, рассказала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.

По ее словам, тогда она поняла, что Байден уже в то время был настроен против России, это проявлялось во всей его политике.