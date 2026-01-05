Рейтинг@Mail.ru
14:08 05.01.2026
Премьер Чехии прокомментировал действия США в Венесуэле
Премьер Чехии прокомментировал действия США в Венесуэле
Можно надеяться, что действия США в Венесуэле поведут к обретению свободы ее гражданами, заявил в понедельник премьер Чехии Андрей Бабиш в видеосюжете в соцсети РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, венесуэла, чехия, николас мадуро, андрей бабиш, силия флорес
Премьер Чехии прокомментировал действия США в Венесуэле

Бабиш: действия США в Венесуэле поведут к обретению свободы для ее граждан

ПРАГА, 5 янв - РИА Новости. Можно надеяться, что действия США в Венесуэле поведут к обретению свободы ее гражданами, заявил в понедельник премьер Чехии Андрей Бабиш в видеосюжете в соцсети Instagram*.
"Будем надеяться, что все это (акция США в Венесуэле - ред.) поведет к тому, что граждане Венесуэлы получат свободу и демократию и выберут демократический режим", - написал Бабиш.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу
Вчера, 13:23
По словам премьера, Чехию в Венесуэле, прежде всего, интересует судьба чешского гражданина Яна Дармовзала, который с сентября 2024 года находится в заключении в венесуэльской тюрьме по обвинению в попытке участия в государственном перевороте. По мнению чешской дипломатии, такие утверждения не имеют под собой никаких реальных оснований.
"Мы пытаемся решить этот вопрос посредством различных дипломатических контактов. Я также поднимал этот вопрос в Европейском совете", - отметил Бабиш.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Вчера, 12:48
 
В миреСШАВенесуэлаЧехияНиколас МадуроАндрей БабишСилия Флорес
 
 
