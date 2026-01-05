Премьер Чехии прокомментировал действия США в Венесуэле

ПРАГА, 5 янв - РИА Новости. Можно надеяться, что действия США в Венесуэле поведут к обретению свободы ее гражданами, заявил в понедельник премьер Чехии Андрей Бабиш в видеосюжете в соцсети Instagram*.
По словам премьера, Чехию в Венесуэле, прежде всего, интересует судьба чешского гражданина Яна Дармовзала, который с сентября 2024 года находится в заключении в венесуэльской тюрьме по обвинению в попытке участия в государственном перевороте. По мнению чешской дипломатии, такие утверждения не имеют под собой никаких реальных оснований.
"Мы пытаемся решить этот вопрос посредством различных дипломатических контактов. Я также поднимал этот вопрос в Европейском совете", - отметил Бабиш.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская