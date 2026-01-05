Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей - РИА Новости, 05.01.2026
16:19 05.01.2026
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня представить предложения о 50% скидке на авиабилеты для детей до 12 лет, сообщается в опубликованном... РИА Новости, 05.01.2026
россия
владимир путин
общество
https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018076568.html
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей

Путин поручил представить предложения о 50% скидке на авиабилеты для детей

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня представить предложения о 50% скидке на авиабилеты для детей до 12 лет, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Перечень был подготовлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
«
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере 50 процентов от стоимости провозной платы, установленной за воздушную перевозку, в том числе о возможности предоставления такой скидки по сборам, включенным в провозную плату (за исключением дополнительных сборов за оказание услуг повышенной комфортности)", - сообщается в документе.
Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
Пассажирка с ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей
20 мая 2025, 16:01
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
