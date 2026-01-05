Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей

«

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере 50 процентов от стоимости провозной платы, установленной за воздушную перевозку, в том числе о возможности предоставления такой скидки по сборам, включенным в провозную плату (за исключением дополнительных сборов за оказание услуг повышенной комфортности)", - сообщается в документе.