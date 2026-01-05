На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. От Евросоюза не стоит ожидать достойной реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt.
По мнению Монедеро, Брюссель не введет никаких санкций против Вашингтона. Кроме того, политолог обеспокоен тем, что граждане ЕС подвергаются гонениям за выражение мнения, которое отличается от поддерживаемого властями.
"Вполне возможно, что это станет уголовным преступлением. Мы уже видим это при различных заявлениях о событиях на Украине", — заключил он.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
