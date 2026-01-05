Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу
15:54 05.01.2026
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу
От Евросоюза не стоит ожидать достойной реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt. РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, испания, венесуэла, памела бонди, делси родригес, оон, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, США, Испания, Венесуэла, Памела Бонди, Делси Родригес, ООН, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу

Политолог Монедеро осудил реакцию ЕС на атаку США по Венесуэле

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. От Евросоюза не стоит ожидать достойной реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt.
"Заявление Испании стало позором. Тон по отношению к России после начала специальной военной операции на Украине был агрессивным, почему бы не проявить такую же агрессию по отношению к США, которые атакуют Венесуэлу? Это просто позорно. Мир ускользает от нас", — отметил эксперт.
По мнению Монедеро, Брюссель не введет никаких санкций против Вашингтона. Кроме того, политолог обеспокоен тем, что граждане ЕС подвергаются гонениям за выражение мнения, которое отличается от поддерживаемого властями.
"Вполне возможно, что это станет уголовным преступлением. Мы уже видим это при различных заявлениях о событиях на Украине", — заключил он.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
