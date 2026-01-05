Рейтинг@Mail.ru
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах - РИА Новости, 05.01.2026
14:04 05.01.2026
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

Сальдо: атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах требует осуждения со стороны ООН

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Атака ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области требует решительного осуждения со стороны ООН, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке ВСУ в Хорлах в Херсонской области, заявил ранее его представитель Стефан Дюжаррик. При этом, по его словам, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
Вчера, 11:20
"Когда следователи соберут все необходимые доказательства военного преступления боевиков киевского режима в Хорлах, информацию нужно будет предоставить в ООН и потребовать решительного осуждения", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, на данный момент в ООН дали оценку случившемуся в Хорлах самыми общими словами, не уточняя, кто подвергся нападению и кто нанес террористический удар, упомянув только факт трагедии.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.
Автомобиль детской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
Вчера, 09:54
 
