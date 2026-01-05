Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Атака ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области требует решительного осуждения со стороны ООН, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на данный момент в ООН дали оценку случившемуся в Хорлах самыми общими словами, не уточняя, кто подвергся нападению и кто нанес террористический удар, упомянув только факт трагедии.