Куда исчезли жители загадочного города — ровесника египетских пирамид

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Лев Северинов. То, что обнаружили обычные челябинские школьники, оказалось древним наследием. За его сохранение боролись археологи — через несколько месяцев объект должны были затопить. А представления ученых об истории человечества изменились.

Погребения с темной тайной

Эта находка шокировала научное сообщество, дав повод говорить о кровожадности древних людей. В ритуальном комплексе наткнулись на колесницу, в которой лежали четыре человека без кожи. Рядом — пятый скелет, черепа двух коней и боевое оружие.

Исследователи сделали вывод: знатный человек был похоронен не один — четырех его слуг убили и положили рядом.

© Фото : D.G. Froese Череп лошади © Фото : D.G. Froese Череп лошади

Речь об Аркаиме — "протогороде", чуть не стертом с лица земли.

Скрыт под землей

В 1987 году археологическую экспедицию отправили в Брединский и Кизильский районы Челябинской области. Эти территории собирались затопить, чтобы создать Большекараганское водохранилище для орошения засушливых степей.

В это же время два челябинских школьника — семиклассники Александр Воронков и Александр Езриль — поднялись на возвышенность и заметили странные круговые очертания на поверхности почвы. Подростки рассказали об этом археологам Сергею Боталову и Вадиму Мосину. Те сообщили руководителю экспедиции Геннадию Здановичу — авторитетному ученому.

Было очевидно: под землей скрыто древнее поселение. Это рядом с холмом Аркаим — так и назвали загадочный археологический объект.

Против затопления провели общественную кампанию. Помогло: строительство заморозили, а затем выделили деньги на ликвидацию уже возведенного. Территории присвоили статус заповедника.

Город бронзового века

Аркаим поразил исследователей. Диаметр укреплений достигал 170 метров. Две линии стен, жилые постройки между ними, улицы, центральная площадь. Двадцать тысяч квадратных метров — как три футбольных поля.

Водопровод, канализация. Были не отдельные дома, а жилые комплексы из дерева и материала, похожего на кирпич, — смеси соломы, песка и навоза. Внутри каждого помещения — печь, очаг и колодец.

Геннадий Зданович объяснял : "На Аркаиме есть все признаки урбанизации. <...> Отдельно — за пределами оборонительных стен — выделена территория для хозяйственных нужд: металлургии, кожевенного дела и содержания скота".

После открытия Аркаима подобные ему объекты назвали "странами городов". С тех пор список укрепленных городищ бронзового века заметно расширился — сегодня известно уже более 30.

Переселенцы из Малой Азии

Откуда появились строители Аркаима? Скорее всего, с территорий на границе Юго-Восточной Анатолии и Северной Сирии. Переселенцы двигались через Кавказ. Об этом свидетельствует сходство узоров на кувшинах с керамикой тех регионов. Много общего с древними поселениями Малой Азии — конструкция домов, металлургических печей.

По черепам реконструировали облик аркаимцев. У них были европейские черты лица. Общались, видимо, на индоевропейских языках.

Не мирные земледельцы

Эзотерики любят романтизировать обитателей Аркаима, представляя их мудрыми и миролюбивыми. Археологи категоричны: перед нами воинственный народ. Переход через огромные расстояния невозможен без сильной армии — требовались разведчики для поиска маршрутов, охранники для защиты женщин и детей, бойцы для захвата территорий и ресурсов.

© Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Фестиваль исторической реконструкции. Стрельба из лука © Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Фестиваль исторической реконструкции. Стрельба из лука

Основное оружие аркаимцев — лук, при раскопках их обнаружили в огромном количестве, как и наконечники стрел. И колесницы — как у египтян, причем примерно в то же время.

Куда ушел целый народ?

Аркаимцы подожгли город перед тем, как его оставить. Возможно, по религиозным соображениям — археологи считают, что они поклонялись огню как божеству.

Обгоревшие останки людей и бытовые предметы не нашли. Значит, горожане организованно эвакуировались, забрав все ценное имущество.

© Depositphotos.com / jag_cz Огонь © Depositphotos.com / jag_cz Огонь

Для древних народов такие миграции были общепринятыми. Аркаимцы распространились по евразийским просторам и ассимилировались с местными племенами.

Первый шаг к городской цивилизации

Страна городов — это первый зафиксированный пример крупных организованных поселений в степной зоне. Именно здесь возникла урбанизация в ее древнейшем виде: не разрозненные деревни, а комплексная застройка с продуманной планировкой.