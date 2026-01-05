https://ria.ru/20260105/alihanov-2066463800.html
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды... РИА Новости, 05.01.2026
РИА Новости
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
Алиханов рассказал о мерах поддержки российских брендов одежды
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность.
"У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки", — сказал министр.
Он добавил, что также реализуются и программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.