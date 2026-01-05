https://ria.ru/20260105/aleppo-2066540391.html
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) ударили по позиции сирийских военных на востоке провинции Алеппо, трое военнослужащих ранены,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:59:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
дамаск (город)
сирийские демократические силы
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
Курды атаковали позиции сирийских военных в Алеппо, три человека пострадали