Рейтинг@Mail.ru
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/aleppo-2066540391.html
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) ударили по позиции сирийских военных на востоке провинции Алеппо, трое военнослужащих ранены,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:59:00+03:00
2026-01-05T22:59:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
дамаск (город)
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_55ce5fdeec8338264c3246ad71c0c23e.jpg
https://ria.ru/20251222/aleppo-2063955922.html
сирия
алеппо
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3843d24b661ea4295e1b17908ffe5fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ

Курды атаковали позиции сирийских военных в Алеппо, три человека пострадали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 янв - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) ударили по позиции сирийских военных на востоке провинции Алеппо, трое военнослужащих ранены, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Трое военнослужащих получили ранения в результате атаки беспилотниками со стороны СДС на блокпост военной полиции в районе Дейр Хафер на востоке Алеппо", - сообщает телеканал.
Армия Сирии сообщила, что намерена ответить на атаки курдов.
Ранее в понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.
Квартал в Алеппо после обстрела - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
22 декабря 2025, 20:16
 
В миреСирияАлеппоДамаск (город)Сирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала