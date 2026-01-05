Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках

СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Актер популярного среди россиян турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр задержан в понедельник в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, сообщил портал T24.
Генпрокуратура Стамбула заявила в понедельник, что в результате одновременно проведенной в четырех провинциях операции задержаны 23 подозреваемых в хранении или употреблении наркотических или психотропных веществ, а также ряде обвинений, связанных с проституцией.
"Среди задержанных по делу об употреблении наркотиков актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр", - сообщил портал.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
