Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках - РИА Новости, 05.01.2026
17:58 05.01.2026
Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках
Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках
стамбул
турция
в мире
стамбул
турция
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках

© Gold FilmДогукан Гюнгёр в сериале "Клюквенный щербет"
Догукан Гюнгёр в сериале "Клюквенный щербет"
СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Актер популярного среди россиян турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр задержан в понедельник в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, сообщил портал T24.
Генпрокуратура Стамбула заявила в понедельник, что в результате одновременно проведенной в четырех провинциях операции задержаны 23 подозреваемых в хранении или употреблении наркотических или психотропных веществ, а также ряде обвинений, связанных с проституцией.
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Винус Уильямс вышла замуж за актера
23 декабря 2025, 22:39
"Среди задержанных по делу об употреблении наркотиков актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр", - сообщил портал.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись
11 декабря 2025, 10:16
 
