В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. По меньшей мере 39 рейсов задержаны в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" на прилет и вылет на фоне введенных ограничений, один рейс отменен, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.