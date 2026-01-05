https://ria.ru/20260105/aeroport-2066515896.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов - РИА Новости, 05.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов
По меньшей мере 39 рейсов задержаны в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" на прилет и вылет на фоне введенных ограничений, один рейс отменен, выяснил... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:25:00+03:00
2026-01-05T19:25:00+03:00
2026-01-05T19:25:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_0:118:3140:1884_1920x0_80_0_0_e8ff32e7b27e625d14601b34dbf9f4f3.jpg
https://ria.ru/20260105/aeroport-2066507790.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_b1cd800769547722d390905609c415c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали 39 рейсов