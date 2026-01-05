Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее сняли режим ЧС
20:44 05.01.2026
В Адыгее сняли режим ЧС
Режим ЧС снят в Адыгее, где с 31 декабря устраняли повреждения инфраструктуры после сильного снегопада, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
республика адыгея
майкоп
майкопский район
мурат кумпилов
республика адыгея
майкоп
майкопский район
происшествия, республика адыгея, майкоп, майкопский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Майкоп, Майкопский район, Мурат Кумпилов
© Администрация МайкопаРасчистка улиц от снега в Майкопе
Расчистка улиц от снега в Майкопе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Администрация Майкопа
Расчистка улиц от снега в Майкопе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Режим ЧС снят в Адыгее, где с 31 декабря устраняли повреждения инфраструктуры после сильного снегопада, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи сообщал ранее, что Майкоп и Майкопский район оказались под воздействием сильнейшего снегопада, осадки прошли и в других районах республики. В Майкопе из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники, там обошлось без пострадавших. Все службы и ведомства в Адыгее были переведены на круглосуточный режим работы. В столице и пяти районах Адыгеи из-за непогоды был введен режим ЧС.
"Труд энергетиков, коммунальщиков, спасателей, республиканских и муниципальных органов власти, волонтеров позволил стабилизировать ситуацию. Принято решение о снятии режима ЧС в Адыгее с завтрашнего дня", - сообщил Кумпилов в Telegram-канале.
Он отметил, что работа энергетиков и коммунальщиков продолжается до устранения всех аварий, до подключения последнего абонента. Будет продолжена и работа администраций районов и поселений, добавил Кумпилов.
Происшествия
 
 
