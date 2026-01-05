В Адыгее сняли режим ЧС

КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Режим ЧС снят в Адыгее, где с 31 декабря устраняли повреждения инфраструктуры после сильного снегопада, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи сообщал ранее, что Майкоп и Майкопский район оказались под воздействием сильнейшего снегопада, осадки прошли и в других районах республики. В Майкопе из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники, там обошлось без пострадавших. Все службы и ведомства в Адыгее были переведены на круглосуточный режим работы. В столице и пяти районах Адыгеи из-за непогоды был введен режим ЧС.
"Труд энергетиков, коммунальщиков, спасателей, республиканских и муниципальных органов власти, волонтеров позволил стабилизировать ситуацию. Принято решение о снятии режима ЧС в Адыгее с завтрашнего дня", - сообщил Кумпилов в Telegram-канале.
Он отметил, что работа энергетиков и коммунальщиков продолжается до устранения всех аварий, до подключения последнего абонента. Будет продолжена и работа администраций районов и поселений, добавил Кумпилов.