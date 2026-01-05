Адвокаты Мадуро и Флорес заявили о необходимость медпомощи подзащитным

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес заявили на суде в Нью-Йорке о необходимости специальной медпомощи подзащитным после их похищения американскими военными, передает корреспондент РИА Новости.