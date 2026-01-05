Адвокаты Мадуро и Флорес заявили о необходимость медпомощи подзащитным

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес заявили на суде в Нью-Йорке о необходимости специальной медпомощи подзащитным после их похищения американскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
"Будут специальные медицинские запросы", - заявил адвокат венесуэльского лидера на заседании.
Защита Флорес также подтвердила необходимость медицинской помощи для нее.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.