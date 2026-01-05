Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 05.01.2026 (обновлено: 21:55 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/advokat-2066533012.html
Адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке
Адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.01.2026
Адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке
Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Барри Поллак, который ранее добился сделки основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США, уже... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:44:00+03:00
2026-01-05T21:55:00+03:00
нью-йорк (город)
сша
николас мадуро
силия флорес
венесуэла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519460_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_691f2207872256c9419ce25f7fec0bcf.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066532304.html
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519460_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a5733b046be654267da8556e158706be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), сша, николас мадуро, силия флорес, венесуэла, в мире
Нью-Йорк (город), США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Венесуэла, В мире
Адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке

РИА Новости: адвокат Поллак уже представлял Мадуро на суде в Нью-Йорке

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Нью-Йорке возле здания суда. Стоп-кадр видео
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Барри Поллак, который ранее добился сделки основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США, уже представлял венесуэльского лидера на суде в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Адвокатом супруги Мадуро, Силии Флорес, выступил Марк Доннелли.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро и Флорес покинули зал суда в Нью-Йорке в сопровождении службы маршалов США. В ходе заседания, на котором им были предъявлены обвинения, захваченный США лидер Венесуэлы объявил, что не признает себя виновным и все еще остается президентом страны.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений
Вчера, 21:38
 
Нью-Йорк (город)СШАНиколас МадуроСилия ФлоресВенесуэлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала