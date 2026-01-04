https://ria.ru/20260104/zhukovskij-2066366188.html
В Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:57:00+03:00
2026-01-04T16:57:00+03:00
2026-01-04T16:58:00+03:00
