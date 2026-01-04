https://ria.ru/20260104/zerno-2066298517.html
Российское зерно высоко ценят в мире, заявила Лут
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко", - сказала она.
Министр сообщила, что ведомство прогнозирует экспорт зерновых по сезону в объеме 53-55 миллионов тонн. При этом спрос на международном рынке может быть слабым - многие страны получили хороший урожай.
"Поэтому будем смотреть на динамику спроса на наше зерно. Но у нас зерно хорошее, качественное. Вопрос исключительно цены", - добавила она.
Министр также напомнила, что правительство РФ
установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза
в размере 20 миллионов тонн с 15 февраля по 30 июня.
"Будем смотреть, как будет идти мировая динамика. А так у нас 137 миллионов тонн ожидаем к получению урожай текущего года. Потенциал в целом может быть выполнен", - отметила Лут
.