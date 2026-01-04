Российское зерно высоко ценят в мире, заявила Лут

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко", - сказала она.

Министр сообщила, что ведомство прогнозирует экспорт зерновых по сезону в объеме 53-55 миллионов тонн. При этом спрос на международном рынке может быть слабым - многие страны получили хороший урожай.

"Поэтому будем смотреть на динамику спроса на наше зерно. Но у нас зерно хорошее, качественное. Вопрос исключительно цены", - добавила она.

Министр также напомнила, что правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн с 15 февраля по 30 июня.