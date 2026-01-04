https://ria.ru/20260104/zelenskiy-2066310345.html
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 04.01.2026
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Владимир Зеленский является диктатором, который преследует каждого, кто не разделяет его взгляды на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник... РИА Новости, 04.01.2026
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Экс-советник Трампа Флинн назвал Зеленского диктатором