Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/zelenskiy-2066310345.html
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 04.01.2026
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Владимир Зеленский является диктатором, который преследует каждого, кто не разделяет его взгляды на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:37:00+03:00
2026-01-04T06:37:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
майкл флинн
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63adc99ebf1a7e9e79c17526a736bd17.jpg
https://ria.ru/20260104/ataka-2066292589.html
https://ria.ru/20260104/ukraina-2066303272.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ddb66e5a44f63b80aa045237e0b25ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, майкл флинн, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Верховная Рада Украины
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором

Экс-советник Трампа Флинн назвал Зеленского диктатором

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский является диктатором, который преследует каждого, кто не разделяет его взгляды на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Он диктатор. Он ввел военное положение", - сказал он агентству.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Вчера, 01:22
По словам Флинна, Зеленский арестовывает каждого человека на Украине, кто выражает противоположную точку зрения, в том числе, в Верховной раде.
"Если вы в Раде и являетесь частью партии оппозиции, то вас, вероятно, арестуют", - подчеркнул Флинн.
В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его уровень поддержки снизился до 4%. В начале декабря Трамп подчеркнул, что Украине давно пора провести президентские выборы.
Sex scene: Зеленский допустил оговорку, попав в неловкую ситуацию - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Зеленский публично сделал неприличное признание
Вчера, 04:39
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМайкл ФлиннВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала