https://ria.ru/20260104/zelenskij-2066387194.html
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины - РИА Новости, 04.01.2026
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Владимир Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив на его место Валерия Вавринюка,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:45:00+03:00
2026-01-04T19:45:00+03:00
2026-01-04T19:45:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065872499.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Зеленский отправил в отставку главу пограничной службы Украины Сергея Дейнеку