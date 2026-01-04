Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/zelenskij-2066387194.html
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины - РИА Новости, 04.01.2026
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Владимир Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив на его место Валерия Вавринюка,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:45:00+03:00
2026-01-04T19:45:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065872499.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины

Зеленский отправил в отставку главу пограничной службы Украины Сергея Дейнеку

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив на его место Валерия Вавринюка, свидетельствует указ.
«
"Уволить Дейнеку Сергея Васильевича с должности председателя государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе Зеленского.
Другим указом он назначил временно исполняющим обязанности председателя государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку
31 декабря 2025, 18:47
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала