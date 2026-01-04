Рейтинг@Mail.ru
Анархистская группировка взяла ответственность за пожар в Берлине
12:50 04.01.2026
Анархистская группировка взяла ответственность за пожар в Берлине
Анархистская группировка взяла ответственность за пожар в Берлине
в мире
берлин (город)
земля
бранденбург
tesla motors
берлин (город)
земля
бранденбург
в мире, берлин (город), земля, бранденбург, tesla motors
В мире, Берлин (город), Земля, Бранденбург, Tesla motors
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Леворадикальная анархистская группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за пожар, вызвавший масштабное отключение электроэнергии на юго-западе Берлина, сообщило издание Tagesspiegel.
В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Полиция сообщила, что получила письмо от предполагаемых виновников пожара и проверяет его подлинность.
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана
Вчера, 12:41
"В письме, в котором левые экстремисты берут на себя ответственность за поджог кабелей на электростанции в Лихтерфельде, они называют это "действием в интересах общества". Подразделение государственной безопасности считает письмо подлинным", - пишет издание.
Группировка утверждает, что совершила "успешную" диверсию на газовой электростанции в районе Лихтерфельде. По убеждению анархистов, нападение является "актом международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь". Они говорят, что их целью было не само отключение электроэнергии, а противодействие энергетике на основе ископаемого топлива.
По данным издания, группировка "Вулкан" уже неоднократно брала на себя ответственность за поджоги в Берлине и Бранденбурге. Сообщается, что они дважды совершали атаки на сеть электроснабжения завода Tesla в Грюнхайде.
К утру воскресенья удалось восстановить электроснабжение примерно 7 тысяч домохозяйств и 150 предприятий, сообщил оператор Stromnetz Berlin.
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
После пожара в Швейцарии пропал гражданин Румынии
2 января, 20:26
 
В миреБерлин (город)ЗемляБранденбургTesla motors
 
 
