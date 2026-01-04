Вучич заявил о планах удвоить обороноспособность армии

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь, заявил президент Сербии Александр Вучич.

В воскресенье глава сербского государства провел заседание Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств.

« "Мы разговаривали о том, как дальше пополнять наши специальные подразделения, как вооружать и оснащать. Будут дополнительные вложения в нашу военную промышленность. Мы определили, как пополнять резервы пищи, воды и боеприпасов, они должны быть на более высоком уровне. Как вы знаете, топлива, что касается армии, более чем достаточно для военно-воздушных сил, сухопутных войск и речной флотилии. Мы значительно усилим наши военные возможности, за предстоящие 1,5 года, сказал бы, почти удвоим нашу обороноспособность", - сказал Вучич журналистам по итогам заседания.

Сербский лидер уточнил, что за 1,5 года планируется увеличить на 30% личный состав армии Сербии и на 100% - огневую мощь с помощью национальной и иностранной продукции.

В 2023 году Сербия закупила 11 вертолетов Ми-35П у Кипра , также были приобретены испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции . Ранее Вучич говорил, что Сербия хочет иметь российский компл екс С -400, но пока не может себе этого позволить.

В августе 2024 года сербские власти подписали договор с французской компанией Dassault Aviation . По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Полная стоимость сербско-французского контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит – 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor – ставка европейских банков. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.

Также в последние годы армия Сербии оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комп лекс "Панц ирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР , поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.

На военном параде 20 сентября 2025 года впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный реактивной системы залпового огня PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха".

В конце декабря 2025 года Вучич анонсировал открытие в конце марта-начале апреля 2026 года новой большой фабрики для производства БПЛА в Сербии. Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.