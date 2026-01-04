Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/vsu-2066392973.html
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке - РИА Новости, 04.01.2026
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке
Бои идут в Законном, Озерном, Резняковке, противник стягивает резервы у Славянской электростанции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:27:00+03:00
2026-01-04T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
димитров
красноармейск
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20260104/mo-2066335064.html
донецкая народная республика
димитров
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, димитров, красноармейск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Димитров, Красноармейск, Денис Пушилин
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке

Пушилин: ВСУ стягивают резервы у Славянской электростанции

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бои идут в Законном, Озерном, Резняковке, противник стягивает резервы у Славянской электростанции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Краснолиманские и северные участки фронта: здесь мы фиксируем, что идут бои в Законном, Озерном, Резняковке. Сообщается, что противник стягивает резервы у Славянской электростанции. Работа наших подразделений не останавливается и в праздники", - сообщил Пушилин в своем канале в Max.
Он отметил, что продолжается зачистка противника в ряде населенных пунктах, в том числе Димитрове и Красноармейске.
"Еще какие-то, наверняка, разнородные группы где-то прячутся по подвалам, потому что мест для укрытия достаточно много, учитывая, что, по сути, они были брошены", - добавил Пушилин.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДимитровКрасноармейскДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала