Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке - РИА Новости, 04.01.2026
Пушилин сообщил о боях в Законном, Озерном и Резняковке
Бои идут в Законном, Озерном, Резняковке, противник стягивает резервы у Славянской электростанции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:27:00+03:00
2026-01-04T20:27:00+03:00
2026-01-04T20:27:00+03:00
Пушилин: ВСУ стягивают резервы у Славянской электростанции