Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Боевой дух в рядах ВСУ резко упал, военные больше не хотят воевать и умирать за киевский режим, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.