Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 04.01.2026
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.01.2026
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
Боевой дух в рядах ВСУ резко упал, военные больше не хотят воевать и умирать за киевский режим, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир рогов
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ

Рогов: роевой дух в рядах ВСУ упал, военные не хотят умирать за киевский режим

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Боевой дух в рядах ВСУ резко упал, военные больше не хотят воевать и умирать за киевский режим, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войска объединённой группировки российских Вооружённых Сил уверенно продвигаются вглубь обороны противника.
22 июня 2022, 17:18
