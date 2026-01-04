Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 04.01.2026 (обновлено: 10:39 04.01.2026)
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
специальная военная операция на украине
сумская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
2026
Боец с позывным "Пресс" об уничтожении подразделения "Полка смерти" ВСУ в Сумской области
Подразделение "Полка смерти" ВСУ было практически полностью уничтожено бойцами Ахмата и 15-го танкового полка группировки войск "Север" в Сумской области. Об обстановке на данном участке фронта и надеждах, которые украинское командование возлагало на свое подразделение, рассказал РИА командир сводной артгруппы с позывным "Пресс".
сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
КУРСК, 4 янв - РИА Новости. ВСУ оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области, где активно выполняет задачи спецназ "Ахмат" и смежные подразделения группировки войск "Север", сообщил РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа с позывным "Пресс".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что часть подразделений ВСУ оказались отрезаны от логистики в Сумской области.
"Перемещение на технике - это крайне редкое явление, максимум, что они применяют сейчас на переднем крае, это квадроцикл, и то в плохую погоду, если им удается проскочить между нашими сюрпризами. А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение. Я понимаю, передний край у них деградирует", - сказал РИА Новости российский военный.
"Пресс" уточнил, что ВСУ на данном участке практически лишились возможности осуществлять подвоз какой-либо провизии военнослужащим, находящимся на передовых позициях, поэтому для этих целей они используют гексакоптеры.
"Гексакоптер у них осуществляет кроме огневых задач, разведки и ещё и функцию обеспечения, 24/7 небо забито "Бабой-ягой", по ней тоже работаем, безусловно. Вот это, в принципе, наверное, основной способ обеспечения на переднем крае у противника. Подъехать, что-то привезти, увезти, это, мягко говоря, проблематичное, затратное мероприятие для них… "Kill zone" (зона поражения - ред.) расширяется и в этой концепции мы развиваемся, усиливаемся", - пояснил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
