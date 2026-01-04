КУРСК, 4 янв - РИА Новости. ВСУ оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области, где активно выполняет задачи спецназ "Ахмат" и смежные подразделения группировки войск "Север", сообщил РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа с позывным "Пресс".

"Перемещение на технике - это крайне редкое явление, максимум, что они применяют сейчас на переднем крае, это квадроцикл, и то в плохую погоду, если им удается проскочить между нашими сюрпризами. А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение. Я понимаю, передний край у них деградирует", - сказал РИА Новости российский военный.

"Пресс" уточнил, что ВСУ на данном участке практически лишились возможности осуществлять подвоз какой-либо провизии военнослужащим, находящимся на передовых позициях, поэтому для этих целей они используют гексакоптеры.