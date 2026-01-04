https://ria.ru/20260104/vsu-2066319902.html
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
ВСУ оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области, где активно выполняет задачи спецназ "Ахмат" и смежные подразделения
Боец с позывным "Пресс" об уничтожении подразделения "Полка смерти" ВСУ в Сумской области
Подразделение "Полка смерти" ВСУ было практически полностью уничтожено бойцами Ахмата и 15-го танкового полка группировки войск "Север" в Сумской области. Об обстановке на данном участке фронта и надеждах, которые украинское командование возлагало на свое подразделение, рассказал РИА командир сводной артгруппы с позывным "Пресс".
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
КУРСК, 4 янв - РИА Новости. ВСУ оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области, где активно выполняет задачи спецназ "Ахмат" и смежные подразделения группировки войск "Север", сообщил РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа с позывным "Пресс".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ
генерал-лейтенант Апти Алаудинов
сообщил РИА Новости, что часть подразделений ВСУ
оказались отрезаны от логистики в Сумской области
.
"Перемещение на технике - это крайне редкое явление, максимум, что они применяют сейчас на переднем крае, это квадроцикл, и то в плохую погоду, если им удается проскочить между нашими сюрпризами. А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение. Я понимаю, передний край у них деградирует", - сказал РИА Новости российский военный.
"Пресс" уточнил, что ВСУ на данном участке практически лишились возможности осуществлять подвоз какой-либо провизии военнослужащим, находящимся на передовых позициях, поэтому для этих целей они используют гексакоптеры.
"Гексакоптер у них осуществляет кроме огневых задач, разведки и ещё и функцию обеспечения, 24/7 небо забито "Бабой-ягой", по ней тоже работаем, безусловно. Вот это, в принципе, наверное, основной способ обеспечения на переднем крае у противника. Подъехать, что-то привезти, увезти, это, мягко говоря, проблематичное, затратное мероприятие для них… "Kill zone" (зона поражения - ред.) расширяется и в этой концепции мы развиваемся, усиливаемся", - пояснил собеседник агентства.