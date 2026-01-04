КУРСКАЯ ОБЛ., 4 янв - РИА Новости. Перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти" ВСУ, на которое делало ставку украинское командование, практически полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-й танковый полк группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ , прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области , где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ.

"Сегодня так получилось, что мы в одной полосе работаем - несколько подразделений спецназа "Ахмат" и 15-й танковый полк (группировки "Север" ВС РФ). Очень эффективное взаимодействие получилось выстроить, никаких сюрпризов противник преподнести нам не смог, несмотря на то, что им пришлось перебрасывать подразделения для того, чтобы усилиться на том участке, где мы их продавили", - рассказал "Пресс".

По его словам, в момент, когда началось продвижение сил РФ в Сумкой области, на участок, где выполняют задачи бойцы "Ахмата", украинское командование перекинуло подразделение одного из перспективных штурмовых полков ВСУ, так называемого "полка смерти".

"Когда мы толкнулись, они перебросили один из штурмовых полков, в принципе, с этой задачей выбить нас на исходные. Но это у них не получилось, они понесли тяжелые потери. Насколько я знаю, даже были какие-то оргвыводы у них там. То подразделение (ВСУ), которое было переброшено в поддержку с той стороны, оно на сегодняшний день достаточно тяжело себя чувствует на нашем участке", - пояснил "Пресс".

Командир уточнил, что на сегодняшний день обстановка на данном участке остается стабильно напряженной.