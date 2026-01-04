Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти" - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 04.01.2026
ВСУ потеряли перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти"
ВСУ потеряли перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти" - РИА Новости, 04.01.2026
ВСУ потеряли перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти"
Перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти" ВСУ, на которое делало ставку украинское командование, практически полностью уничтожили бойцы... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
россия
сумская область
россия, сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти"

РИА Новости: ВСУ потеряли в Сумской области подразделение "полка смерти"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛ., 4 янв - РИА Новости. Перекинутое в Сумскую область подразделение "полка смерти" ВСУ, на которое делало ставку украинское командование, практически полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-й танковый полк группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пленный рассказал, как ВСУ ударили по сдающимся в плен сослуживцам
Вчера, 07:19
"Сегодня так получилось, что мы в одной полосе работаем - несколько подразделений спецназа "Ахмат" и 15-й танковый полк (группировки "Север" ВС РФ). Очень эффективное взаимодействие получилось выстроить, никаких сюрпризов противник преподнести нам не смог, несмотря на то, что им пришлось перебрасывать подразделения для того, чтобы усилиться на том участке, где мы их продавили", - рассказал "Пресс".
По его словам, в момент, когда началось продвижение сил РФ в Сумкой области, на участок, где выполняют задачи бойцы "Ахмата", украинское командование перекинуло подразделение одного из перспективных штурмовых полков ВСУ, так называемого "полка смерти".
"Когда мы толкнулись, они перебросили один из штурмовых полков, в принципе, с этой задачей выбить нас на исходные. Но это у них не получилось, они понесли тяжелые потери. Насколько я знаю, даже были какие-то оргвыводы у них там. То подразделение (ВСУ), которое было переброшено в поддержку с той стороны, оно на сегодняшний день достаточно тяжело себя чувствует на нашем участке", - пояснил "Пресс".
Командир уточнил, что на сегодняшний день обстановка на данном участке остается стабильно напряженной.
"Если на первых порах мы хлопотали по большей части по задаче организации буферной зоны, в плане подавления огневых точек противника, логистики и прочего, то сегодня понемногу мы двигаемся вперед", - уточнил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
