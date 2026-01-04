https://ria.ru/20260104/vsu-2066309993.html
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"
Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
украина
