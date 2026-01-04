Рейтинг@Mail.ru
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра" - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/vsu-2066309993.html
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра" - РИА Новости, 04.01.2026
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"
Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:34:00+03:00
2026-01-04T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20260104/vsu-2066309884.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"

РИА Новости: дезертиров ВСУ в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Батальон танковой бригады ВСУ отправили в штурмовики
Вчера, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала