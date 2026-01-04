МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства.