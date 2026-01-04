Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.01.2026
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников
Вооруженные силы России нанесли поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
