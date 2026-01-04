https://ria.ru/20260104/vs-2066335945.html
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников
Вооруженные силы России нанесли поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило... РИА Новости, 04.01.2026
