В России введут должность врача по здоровому долголетию - РИА Новости, 04.01.2026
03:29 04.01.2026
В России введут должность врача по здоровому долголетию
В России введут должность врача по здоровому долголетию
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
общество
россия
михаил мишустин
россия
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России введут должность врача по здоровому долголетию

РИА Новости: в России введут должность врача по здоровому долголетию

© Fotolia / forestpathВрач ведет осмотр пациента
Врач ведет осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Fotolia / forestpath
Врач ведет осмотр пациента. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
