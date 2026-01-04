https://ria.ru/20260104/vrach-2066300573.html
В России введут должность врача по здоровому долголетию
В России введут должность врача по здоровому долголетию - РИА Новости, 04.01.2026
В России введут должность врача по здоровому долголетию
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T03:29:00+03:00
2026-01-04T03:29:00+03:00
2026-01-04T03:29:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92042/95/920429552_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_988455c169e6efb684d8fef53f78a21b.jpg
https://ria.ru/20251230/gosduma-2065706217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92042/95/920429552_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_804f25669ab659bf5aa325a869bab383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России введут должность врача по здоровому долголетию
РИА Новости: в России введут должность врача по здоровому долголетию