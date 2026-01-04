"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Врач из Подмосковья Сергей Гудожников ушел добровольцем на СВО. После ранения потерял руку, но вернулся на фронт. Лишившись возможности быть практикующим хирургом, он не пал духом, а продолжил работать по специальности. О том, что с ним случилось и как сейчас складывается его жизнь, — в материале РИА Новости.

"Собрал полный зал"

Одиннадцатое октября 2023-го Сергей помнит в деталях. Он, на тот момент начальник медслужбы 2-го штурмового батальона бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса с позывным Рузай, вместе с штурмовиками выдвинулся на позиции. Врачей его уровня обычно не отправляют на передовую. Работать на "нуле" — исключительно его инициатива, хотя сослуживцы старались отговорить.

Группа попала в засаду в Клещеевке, завязался стрелковый бой. Хирургу пришлось взять в руки оружие. Как только отбили атаку, бросился спасать раненых. Однако начался обстрел "кассетами".

Осколком ему повредило руку, жгут наложил сам. Несмотря на большую потерю крови, оттаскивал раненых в укрытие, спас трех бойцов. При этом успевал командовать группой эвакуации — контролировал оказание первой помощи. Пока не потерял сознание.

Спас жизнь Рузая Всеволод Трухтанов (позывной Якшур), он оттащил его до безопасной точки. Сопроводил до госпиталя Светлодарска. Затем раненого врача отправили в Ростов-на-Дону, оттуда — в Москву. Руку спасти не удалось — ампутировали. Выписался уже через два месяца, а весной 2024-го получил бионический протез.

Еще в госпитале начал писать книгу "Сердце добровольца" — о том, что с ним произошло. В конце года организовали презентации в разных городах. А весной 2025-го ее представили в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

"Там сперва скептически отнеслись к моей книге. Однако собрался полный зал, люди даже в коридорах стояли. Честно, я и сам такого внимания не ожидал. Сейчас работаю над второй, тоже об СВО. Отдельно хочется рассказать о героях добровольческой бригады, павших на поле боя. Я знал их лично", — делится планами Рузай.

"Передаю личный опыт"

На фронте он с 2022-го. За первые пять недель службы выполнил больше 500 операций. Потом, признается, перестал считать. Рузай не скрывает: после ранения тяжело было свыкнуться с мыслью, что больше никогда не сможет делать операции на сердце. Но не сломался. Говорит: "Понял, если не изменю отношения к случившемуся, станет только хуже. Надо просто собраться, что я и сделал".

Его пригласили в приграничье, где он занимался на полигонах с медиками из эвакуационных групп. Врач подчеркивает: именно от скорости и слаженности их действий на передовой зависят жизни раненых.

« "Есть правило золотого часа: то есть нужно за час доставить бойца в ближайший госпиталь. Шансы на спасение тогда увеличиваются. В начале СВО, когда я служил в другом подразделении, видел много огрехов у эвакуационных групп. А это чревато последствиями — гибель в дороге, на операционном столе или же ампутация. Очень важно грамотно оказать первую помощь. Сам уже такие выходы, конечно, не осилю — поэтому делюсь опытом", — объясняет он.

Помимо прочего, поступил в магистратуру в РАНХиГС — обучается государственному и муниципальному управлению. Участвует в программе "Время героев". Несмотря на большую загруженность, весной он вернулся в родную бригаду. Командует госпитальным взводом.

"Ситуация, надо отметить, меняется только в лучшую сторону. У нас в подразделении много квалифицированных врачей и медиков, знающих свое дело. Работа отточена от и до. Я контролирую весь процесс, также продолжаю преподавать бойцам тактическую медицину", — добавляет Рузай.

"Это мотивирует"

Каждую неделю старается в свободное от службы время принимать местных в гражданской больнице. "С "большой земли" хорошо поддерживают медицинским оборудованием. Не хватает врачей определенного профиля, к примеру, по онкологии. Я учился на онколога, поэтому по возможности подключаюсь и занимаюсь такими пациентами, не отрываясь от работы в бригаде", — рассказывает хирург.

Также он курирует гуманитарную помощь: организует доставку медикаментов в том числе для больниц ЛНР.

« "Дел много. Часто приходят сообщения от незнакомых: люди, узнав о моей ситуации, тоже решили не опускать руки и двигаться дальше. А это тоже мотивирует", — подчеркивает врач.