"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 04.01.2026 (обновлено: 13:18 04.01.2026)
"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте
"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте - РИА Новости, 04.01.2026
"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте
Врач из Подмосковья Сергей Гудожников ушел добровольцем на СВО. После ранения потерял руку, но вернулся на фронт. Лишившись возможности быть практикующим... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
москва
клещеевка
светлодарск
общество
https://ria.ru/20240730/front-1962747293.html
москва
клещеевка
светлодарск
2026
Мария Марикян
Мария Марикян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Врач из Подмосковья Сергей Гудожников ушел добровольцем на СВО. После ранения потерял руку, но вернулся на фронт. Лишившись возможности быть практикующим хирургом, он не пал духом, а продолжил работать по специальности. О том, что с ним случилось и как сейчас складывается его жизнь, — в материале РИА Новости.

"Собрал полный зал"

Одиннадцатое октября 2023-го Сергей помнит в деталях. Он, на тот момент начальник медслужбы 2-го штурмового батальона бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса с позывным Рузай, вместе с штурмовиками выдвинулся на позиции. Врачей его уровня обычно не отправляют на передовую. Работать на "нуле" — исключительно его инициатива, хотя сослуживцы старались отговорить.
Группа попала в засаду в Клещеевке, завязался стрелковый бой. Хирургу пришлось взять в руки оружие. Как только отбили атаку, бросился спасать раненых. Однако начался обстрел "кассетами".
© Фото предоставлено Сергеем ГудожниковымРузай перед выходом на позиции
Рузай перед выходом на позиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено Сергеем Гудожниковым
Рузай перед выходом на позиции
Осколком ему повредило руку, жгут наложил сам. Несмотря на большую потерю крови, оттаскивал раненых в укрытие, спас трех бойцов. При этом успевал командовать группой эвакуации — контролировал оказание первой помощи. Пока не потерял сознание.
Спас жизнь Рузая Всеволод Трухтанов (позывной Якшур), он оттащил его до безопасной точки. Сопроводил до госпиталя Светлодарска. Затем раненого врача отправили в Ростов-на-Дону, оттуда — в Москву. Руку спасти не удалось — ампутировали. Выписался уже через два месяца, а весной 2024-го получил бионический протез.
Еще в госпитале начал писать книгу "Сердце добровольца" — о том, что с ним произошло. В конце года организовали презентации в разных городах. А весной 2025-го ее представили в музее Победы на Поклонной горе в Москве.
"Там сперва скептически отнеслись к моей книге. Однако собрался полный зал, люди даже в коридорах стояли. Честно, я и сам такого внимания не ожидал. Сейчас работаю над второй, тоже об СВО. Отдельно хочется рассказать о героях добровольческой бригады, павших на поле боя. Я знал их лично", — делится планами Рузай.
Сергей на презентации своей книги
Сергей на презентации своей книги - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Сергей на презентации своей книги

"Передаю личный опыт"

На фронте он с 2022-го. За первые пять недель службы выполнил больше 500 операций. Потом, признается, перестал считать. Рузай не скрывает: после ранения тяжело было свыкнуться с мыслью, что больше никогда не сможет делать операции на сердце. Но не сломался. Говорит: "Понял, если не изменю отношения к случившемуся, станет только хуже. Надо просто собраться, что я и сделал".
Его пригласили в приграничье, где он занимался на полигонах с медиками из эвакуационных групп. Врач подчеркивает: именно от скорости и слаженности их действий на передовой зависят жизни раненых.
© Фото предоставлено Сергеем ГудожниковымРузай
Рузай - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено Сергеем Гудожниковым
Рузай
«

"Есть правило золотого часа: то есть нужно за час доставить бойца в ближайший госпиталь. Шансы на спасение тогда увеличиваются. В начале СВО, когда я служил в другом подразделении, видел много огрехов у эвакуационных групп. А это чревато последствиями — гибель в дороге, на операционном столе или же ампутация. Очень важно грамотно оказать первую помощь. Сам уже такие выходы, конечно, не осилю — поэтому делюсь опытом", — объясняет он.

Помимо прочего, поступил в магистратуру в РАНХиГС — обучается государственному и муниципальному управлению. Участвует в программе "Время героев". Несмотря на большую загруженность, весной он вернулся в родную бригаду. Командует госпитальным взводом.
"Ситуация, надо отметить, меняется только в лучшую сторону. У нас в подразделении много квалифицированных врачей и медиков, знающих свое дело. Работа отточена от и до. Я контролирую весь процесс, также продолжаю преподавать бойцам тактическую медицину", — добавляет Рузай.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале
Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале

"Это мотивирует"

Каждую неделю старается в свободное от службы время принимать местных в гражданской больнице. "С "большой земли" хорошо поддерживают медицинским оборудованием. Не хватает врачей определенного профиля, к примеру, по онкологии. Я учился на онколога, поэтому по возможности подключаюсь и занимаюсь такими пациентами, не отрываясь от работы в бригаде", — рассказывает хирург.
Также он курирует гуманитарную помощь: организует доставку медикаментов в том числе для больниц ЛНР.
© Фото предоставлено Сергеем РузаемСергей Рузай
Сергей Рузай - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено Сергеем Рузаем
Сергей Рузай
«
"Дел много. Часто приходят сообщения от незнакомых: люди, узнав о моей ситуации, тоже решили не опускать руки и двигаться дальше. А это тоже мотивирует", — подчеркивает врач.
Со временем он планирует стать управленцем в сфере здравоохранения и передавать накопленные знания молодому поколению. А пока погружен в рабочие будни: задач "здесь и сейчас" невпроворот.
Специальная военная операция на Украине
 
 
