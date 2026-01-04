https://ria.ru/20260104/vostok-2066334773.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 275 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действия войск "Восток"