Власти Самары окажут материальную помощь пострадавшим при пожаре

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Власти Самары окажут материальную помощь людям, чье жилье было повреждено при пожаре в жилом доме на улице Молодогвардейской, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.
"Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Тем, у кого это было единственное жилье, предложат маневренный фонд", - сообщили в администрации Самары, комментируя вопрос о помощи погорельцам из дома на Молодогвардейской улице в Самаре.
Ранее в воскресенье в ГУМЧС России по Самарской области сообщили, что в 04.05 мск получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодогвардейской в Самаре. Прибывшие подразделения установили, что горят два деревянных многоквартирных дома и административное здание на площади 300 квадратных метров. В 06.54 мск пожар локализовали, в 07.30 мск - ликвидировали открытое горение. В результате возгорания погибли два человека - мужчина и женщина.
Позже в областной прокуратуре уточнили, что один из горящих домов - расселенный, второй - жилой. Надзорное ведомство проводит проверку по факту пожара.
