Власти Самары окажут материальную помощь пострадавшим при пожаре

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Власти Самары окажут материальную помощь людям, чье жилье было повреждено при пожаре в жилом доме на улице Молодогвардейской, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что один из горящих домов - расселенный, второй - жилой. Надзорное ведомство проводит проверку по факту пожара.