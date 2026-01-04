Рейтинг@Mail.ru
Каракас постепенно возвращается к обычной жизни - РИА Новости, 04.01.2026
23:27 04.01.2026 (обновлено: 23:51 04.01.2026)
Каракас постепенно возвращается к обычной жизни
Каракас постепенно возвращается к обычной жизни
В районе Каракаса, где похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до сих пор виден дым, но люди постепенно возвращаются к обычной жизни, передает... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
каракас
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
каракас
венесуэла
сша
в мире, каракас, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Каракас, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
AP Photo / Matias Delacroix
Дым над военной базой в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. В районе Каракаса, где похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до сих пор виден дым, но люди постепенно возвращаются к обычной жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Юг Каракаса накануне подвергся атаке США. Корреспондент РИА Новости побывал в районе Эль-Валье, примыкающем к военному объекту Фуэрте-Тиуна, и на самом объекте.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США
Вчера, 22:48
В Эль-Валье накануне произошло отключение электроэнергии. В настоящее время большой части потребителей возобновили подачу энергии. Работают магазины, булочные, овощные лавки.
На территории Фуэрте-Тиуна, откуда был похищен Мадуро, корреспондента РИА Новости остановили, но после проверки документов отпустили.
В этом районе также расположены военные подразделения, жилые дома, культурные центры, финансовые учреждения. Последствия атаки до сих пор ощущаются, например, все еще виден дым в разных местах. Однако люди спокойно входили и выходили из своих домов.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
3 января, 22:40
 
