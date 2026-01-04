Каракас постепенно возвращается к обычной жизни

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. В районе Каракаса, где похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до сих пор виден дым, но люди постепенно возвращаются к обычной жизни, передает корреспондент РИА Новости.

В этом районе также расположены военные подразделения, жилые дома, культурные центры, финансовые учреждения. Последствия атаки до сих пор ощущаются, например, все еще виден дым в разных местах. Однако люди спокойно входили и выходили из своих домов.