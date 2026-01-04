Каракас постепенно возвращается к обычной жизни

https://ria.ru/20260104/venesuela-2066409837.html
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. В районе Каракаса, где похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до сих пор виден дым, но люди постепенно возвращаются к обычной жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Юг Каракаса
накануне подвергся атаке США
. Корреспондент РИА Новости побывал в районе Эль-Валье, примыкающем к военному объекту Фуэрте-Тиуна, и на самом объекте.
В Эль-Валье накануне произошло отключение электроэнергии. В настоящее время большой части потребителей возобновили подачу энергии. Работают магазины, булочные, овощные лавки.
На территории Фуэрте-Тиуна, откуда был похищен Мадуро
, корреспондента РИА Новости остановили, но после проверки документов отпустили.
В этом районе также расположены военные подразделения, жилые дома, культурные центры, финансовые учреждения. Последствия атаки до сих пор ощущаются, например, все еще виден дым в разных местах. Однако люди спокойно входили и выходили из своих домов.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле
, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.