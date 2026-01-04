Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны

РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони обсудила "перспективы мирного и демократического перехода" власти в Венесуэле с одним из лидеров оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи по итогам их телефонного разговора.
Макрон нашел преемника Мадуро
3 января, 23:09
Накануне итальянский Совмин фактически поддержал операцию США в Каракасе. Заявив о постоянном осуждении власти Мадуро, правительство сообщило, что "внешние военные действия не являются способом положить конец тоталитарным режимам", но оно в то же время считает законным "оборонительное вмешательство как законный способ противодействия гибридным атакам на свою безопасность, например, в случае с государственными структурами, которые подпитывают и способствуют наркоторговле", сообщала пресс-служба руководства Совмина.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.