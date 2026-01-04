Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны

РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони обсудила "перспективы мирного и демократического перехода" власти в Венесуэле с одним из лидеров оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи по итогам их телефонного разговора.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.