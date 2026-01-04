Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны - РИА Новости, 04.01.2026
22:55 04.01.2026
Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны
Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны

Мелони обсудила с лауреатом Нобелевской премии Мачадо переход власти в Венесуэле

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони обсудила "перспективы мирного и демократического перехода" власти в Венесуэле с одним из лидеров оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи по итогам их телефонного разговора.
"Стороны отметили, что уход Мадуро открывает новую главу надежды для народа Венесуэлы, который сможет вернуться к соблюдению основных принципов демократии и верховенства права", - говорится в сообщении.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Макрон нашел преемника Мадуро
3 января, 23:09
Накануне итальянский Совмин фактически поддержал операцию США в Каракасе. Заявив о постоянном осуждении власти Мадуро, правительство сообщило, что "внешние военные действия не являются способом положить конец тоталитарным режимам", но оно в то же время считает законным "оборонительное вмешательство как законный способ противодействия гибридным атакам на свою безопасность, например, в случае с государственными структурами, которые подпитывают и способствуют наркоторговле", сообщала пресс-служба руководства Совмина.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Вчера, 10:12
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу
3 января, 22:13
 
ВенесуэлаВ миреСШАИталияДональд ТрампНиколас МадуроООНМИД КНРДжорджа Мелони
 
 
