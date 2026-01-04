Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США

КАРАКАС, 4 янв – РИА Новости. Житель венесуэльского города Катия-ла-Мар Робинсон Домингес, проживавший поблизости от училища ВМС и командования морской пехоты, рассказал РИА Новости, что его пожилая соседка погибла от осколка ракеты.

"Пожилая женщина, которой было за 60, скончалась в госпитале от ранения, полученного от осколка ракеты", - поделился собеседник агентства.

Он сообщил, что еще одна женщина получила травму тазовой кости. При этом, по словам Домингеса, сначала он принял взрыв за землетрясение, но потом осознал, что на Венесуэлу напали, и бросился на помощь соседям.

"Сначала я принял первый взрыв за землетрясение, но потом быстро понял, что на Венесуэлу напали. Поэтому я бросился на улицу помогать соседям", - сообщил собеседник агентства.

Дом, в котором проживал Домингес и еще 16 семей, был разрушен.

Другая жительница того же района сообщила, что до сих пор не может прийти в себя.

"Я до сих пор трясусь. Я по-прежнему в шоке", - заявила она, признавшись, что до сих пор боится за свою безопасность.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.