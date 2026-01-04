Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США - РИА Новости, 04.01.2026
22:48 04.01.2026
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США - РИА Новости, 04.01.2026
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США
Житель венесуэльского города Катия-ла-Мар Робинсон Домингес, проживавший поблизости от училища ВМС и командования морской пехоты, рассказал РИА Новости, что его
2026-01-04T22:48:00+03:00
2026-01-04T22:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
мид кнр
РИА Новости
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР
Очевидец рассказал о гибели соседки от осколка ракеты в ходе нападения США

РИА Новости: пожилая венесуэлка скончалась от ранения в ходе атаки США

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 4 янв – РИА Новости. Житель венесуэльского города Катия-ла-Мар Робинсон Домингес, проживавший поблизости от училища ВМС и командования морской пехоты, рассказал РИА Новости, что его пожилая соседка погибла от осколка ракеты.
"Пожилая женщина, которой было за 60, скончалась в госпитале от ранения, полученного от осколка ракеты", - поделился собеседник агентства.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
3 января, 22:40
Он сообщил, что еще одна женщина получила травму тазовой кости. При этом, по словам Домингеса, сначала он принял взрыв за землетрясение, но потом осознал, что на Венесуэлу напали, и бросился на помощь соседям.
"Сначала я принял первый взрыв за землетрясение, но потом быстро понял, что на Венесуэлу напали. Поэтому я бросился на улицу помогать соседям", - сообщил собеседник агентства.
Дом, в котором проживал Домингес и еще 16 семей, был разрушен.
Другая жительница того же района сообщила, что до сих пор не может прийти в себя.
"Я до сих пор трясусь. Я по-прежнему в шоке", - заявила она, признавшись, что до сих пор боится за свою безопасность.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Количество жертв атаки США на Венесуэлу увеличилось, пишет NYT
Вчера, 21:36
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США убили большую часть охраны Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы
Вчера, 19:30
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
Вчера, 16:34
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНМИД КНР
 
 
