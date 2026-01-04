Венгрия отказалась поддержать заявления Каллас по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Венгрия стала единственной страной ЕС, не поддержавшей заявление главы евродипломатии Каи Каллас о позиции Евросоюза по Венесуэле, следует из документа, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.