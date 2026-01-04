Венгрия отказалась поддержать заявления Каллас по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Венгрия стала единственной страной ЕС, не поддержавшей заявление главы евродипломатии Каи Каллас о позиции Евросоюза по Венесуэле, следует из документа, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.
В заявлении главы евродипломатии Каи Каллас содержится призыв уважать право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее, а также подчеркивается, что борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков должна вестись при полном соблюдении международного права.
"Данное заявление поддержали 26 государств - членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция", - сказано в документе. Следовательно, Венгрия стала единственным государством ЕС, не выразившим поддержку заявлению.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права