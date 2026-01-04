Рубио опасается, что Венесуэла станет хабом врагов США

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в воскресенье, что Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы для России, Китая и Ирана.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.