21:04 04.01.2026 (обновлено: 21:29 04.01.2026)
Рубио опасается, что Венесуэла станет хабом врагов США
Рубио опасается, что Венесуэла станет хабом врагов США
Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в воскресенье, что Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы... РИА Новости, 04.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в воскресенье, что Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы для России, Китая и Ирана.
"Нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в оперативный центр для Ирана, России, (движения - ред.) "Хезболлах", Китая, а также для кубинских агентов разведки, которые контролируют эту страну. Этого нельзя допустить", - сказал Рубио телеканалу NBC.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро
Вчера, 20:36
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
Вчера, 18:06
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро
Вчера, 18:13
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроМарко РубиоДональд ТрампХезболлаООНУдары США по ВенесуэлеNBC
 
 
