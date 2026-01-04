Рейтинг@Mail.ru
Госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме, заявил глава МИД
20:43 04.01.2026 (обновлено: 21:22 04.01.2026)
Госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме, заявил глава МИД
Госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме, заявил глава МИД - РИА Новости, 04.01.2026
Госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме, заявил глава МИД
Государственные институты Венесуэлы продолжают работать в полном объеме, а президент страны Николас Мадуро, несмотря на его похищение Соединенными Штатами,... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
николас мадуро
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066395568.html
венесуэла
Новости
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме, заявил глава МИД

Хиль: госинституты Венесуэлы функционируют в полном объеме

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Государственные институты Венесуэлы продолжают работать в полном объеме, а президент страны Николас Мадуро, несмотря на его похищение Соединенными Штатами, остается законным главой государства, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на экстренном саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК.
"Сегодня Венесуэла, несмотря на нанесенный удар, находится в состоянии мира и спокойствия. Ее институты функционируют в полном объеме, конституция остается прочной, и существует конституционный президент - Николас Мадуро, который, хотя и был фактически похищен, продолжает оставаться главой государства и осуществлять свой мандат", - сказал Хиль, выступление которого показал телеканал VTV.
Глава венесуэльской дипломатии указал, что страна сохраняет внутреннюю стабильность благодаря "прочному единству народа, армии и полиции", и что власти продолжают обеспечивать управляемость государства и экономическую деятельность.
"Мы продолжаем поставлять энергию, продолжаем строить мир и продолжаем делать ставку на дипломатический путь и диалог. Но пусть никто не сомневается: мы не примем унижения и навязывания извне", - подчеркнул Хиль.
Глава венесуэльской дипломатии призвал страны СЕЛАК занять четкую позицию и содействовать восстановлению законного международного порядка.
"Это означает немедленный вывод всех военных сил из Карибского бассейна, которые угрожают миру в регионе, а также требование немедленного и безусловного освобождения конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла", - пояснил Хиль.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Венесуэле нет американских войск, заявил госсекретарь США
Вчера, 20:49
 
В миреВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
