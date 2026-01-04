Рейтинг@Mail.ru
В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066388216.html
В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы
В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы
Госсекретарь США Марко Рубио обсуждает формирование переходного правительства с некоторыми членами кабинета Венесуэлы и местной оппозицией, заявил в воскресенье РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:52:00+03:00
2026-01-04T19:52:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
марко рубио
мид кнр
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/55/1552145569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8743c5de1a0e6eb8147ff246fd6c70a5.jpg
https://ria.ru/20260104/rubio-2066324022.html
https://ria.ru/20260104/rubio-2066375018.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066272576.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/55/1552145569_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_db2312909f16e99deb647320afdac8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, марко рубио, мид кнр, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Марко Рубио, МИД КНР, ООН, Удары США по Венесуэле
В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы

Коттон: Рубио переманивает членов кабмина Венесуэлы в переходное правительство

© РИА Новости / Марко Бельо | Перейти в медиабанкНациональное собрания Венесуэлы
Национальное собрания Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в медиабанк
Национальное собрания Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсуждает формирование переходного правительства с некоторыми членами кабинета Венесуэлы и местной оппозицией, заявил в воскресенье глава комитета сената США по разведке Том Коттон.
"Я знаю, что, в частности, госсекретарь Рубио ведет консультации с другими членами правительства (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро. Он также ведет консультации с представителями оппозиции. Они обсуждают, как может выглядеть временное переходное правительство", - заявил Сенатор телеканалу CNN.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Вчера, 10:12
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что США не будут размещать войска в Венесуэле, если вице-президент Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. При этом он утверждает, что Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро
Вчера, 18:13
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу
3 января, 22:13
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампМарко РубиоМИД КНРООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала