В Сенате рассказали о переговорах по переходному правительству Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсуждает формирование переходного правительства с некоторыми членами кабинета Венесуэлы и местной оппозицией, заявил в воскресенье глава комитета сената США по разведке Том Коттон.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.