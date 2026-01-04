Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венесуэлы начнет работу планово, с 5 января
19:31 04.01.2026
Парламент Венесуэлы начнет работу планово, с 5 января
Парламент Венесуэлы на фоне атаки США начнет свою работу по плану, 5 января, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес.
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США, Николас Мадуро
Вид на центр Каракаса
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Парламент Венесуэлы на фоне атаки США начнет свою работу по плану, 5 января, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес.
"В понедельник, 5 января, мы будем присутствовать на мероприятии по началу работы Национальной ассамблеи на свой следующий конституционный период", - сказал он.
Страна продолжает свое развитие, добавил он.
