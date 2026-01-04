https://ria.ru/20260104/venesuela-2066377191.html
Атакованный США венесуэльский штат Ла-Гуайра возвращается к привычной жизни
Венесуэльский штат Ла-Гуайра, который накануне подвергся атаке США, постепенно возвращается к привычной жизни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
Атакованный США венесуэльский штат Ла-Гуайра возвращается к привычной жизни
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэльский штат Ла-Гуайра, который накануне подвергся атаке США, постепенно возвращается к привычной жизни, передает корреспондент РИА Новости.
В штате Ла-Гуайра, который находится в получасе езды от Каракаса
, были атакованы порт Ла-Гуайра, а также военный объект, где расположены академия ВМС Боливарианской Республики и командование морской пехоты. Накануне, как убедился корреспондент РИА Новости, большинство магазинов были закрыты - это супермаркеты, пекарни, овощные лавки, аптеки.
В воскресенье, несмотря на выходной день, некоторые супермаркеты, открыли свои двери. Часть магазинов ограничили вход для покупателей: их пускают группами по пять человек.
Заправки работают в обычном режиме, часть из них закрыта, на остальных есть очереди.
Начало января - это период отпусков в Венесуэле
, многие магазины и коммерческие заведения закрываются, как и в целом в Латинской Америке
.
Также восстанавливает работу общественный транспорт, накануне автобусов на улицах не было. Сегодня, как рассказали РИА Новости жители, внутри штата автобусы ездят по привычному графику, по направлению в столицу Венесуэлы, Каракас, гораздо реже, чем обычно.