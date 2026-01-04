Атакованный США венесуэльский штат Ла-Гуайра возвращается к привычной жизни

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэльский штат Ла-Гуайра, который накануне подвергся атаке США, постепенно возвращается к привычной жизни, передает корреспондент РИА Новости.

В штате Ла-Гуайра, который находится в получасе езды от Каракаса , были атакованы порт Ла-Гуайра, а также военный объект, где расположены академия ВМС Боливарианской Республики и командование морской пехоты. Накануне, как убедился корреспондент РИА Новости, большинство магазинов были закрыты - это супермаркеты, пекарни, овощные лавки, аптеки.

В воскресенье, несмотря на выходной день, некоторые супермаркеты, открыли свои двери. Часть магазинов ограничили вход для покупателей: их пускают группами по пять человек.

Заправки работают в обычном режиме, часть из них закрыта, на остальных есть очереди.

Начало января - это период отпусков в Венесуэле , многие магазины и коммерческие заведения закрываются, как и в целом в Латинской Америке