"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Операция США против Венесуэлы нанесла сильный удар по международному праву, передает The Guardian.
"Вряд ли кто-то ожидал, что 2026 год станет годом мира, и прошло всего два дня, как худшие опасения подтвердились. Ночные удары по Венесуэле, похищение ее лидера Николаса Мадуро и его жены, а также заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США будут управлять страной и продавать ее нефть, нанесли очередной удар по международному праву и глобальным нормам", — говорится в материале.
По словам автора статьи, "опасения Трампа по поводу зарубежных войн, вероятно, ослабевают".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Президент США также заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.