"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа

По словам автора статьи, "опасения Трампа по поводу зарубежных войн, вероятно, ослабевают".

Президент США также заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.