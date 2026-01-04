Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обвинения Николаса Мадуро в наркотрафике является лишь предлогом для того, чтобы оправдать его смещение, особенно учитывая тот факт, что в Венесуэлае не производят наркотики, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.

"В Венесуэле кокаин вообще не производится. Кокаин попадает туда из соседней Колумбии , и Венесуэла в лучшем случае занимается транспортированием. В любом случае, это 5-6% по данным того же американского агентства DEA. В списке обвиняемых лиц есть Мадуро , его жена и еще пара человек. Но они лично что ли эти лодки загружали?! Я могу предположить, что это скорее просто предлог для того, чтобы оправдать смещение Мадуро", - сказал РИА Новости профессор.

По его словам, истории про существование в Венесуэле, так называемого "Картеля Солнц", является выдумкой американских журналистов.

Политолог также подчеркнул, что у американского президента были договоренности с определенными представителями венесуэльской элиты, что и сделало возможным проведения операции по захвату Мадуро, который, по его мнению, получит срок в соответствии с американским законодательством.

Комментируя заявления Трампа о установлении в Венесуэле режима внешнего управления, Хейфец назвал это едва возможным при отсутствии у американцев постоянно дислоцирующегося в стране военного контингента. Однако он отметил, что американской администрации придется идти на дальнейшие договоренности с венесуэльцами. По мнению политолога, в ближайшие две-три недели станет понятно, какой путь для себя избрали американцы.