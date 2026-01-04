Рейтинг@Mail.ru
Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066347619.html
Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт
Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2026
Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт
Обвинения Николаса Мадуро в наркотрафике является лишь предлогом для того, чтобы оправдать его смещение, особенно учитывая тот факт, что в Венесуэлае не... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:40:00+03:00
2026-01-04T14:40:00+03:00
в мире
венесуэла
колумбия
николас мадуро
санкт-петербургский государственный университет
делси родригес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066320215_0:47:842:522_1920x0_80_0_0_b0f3643f1d940ecca52751d83a6a9e79.jpg
https://ria.ru/20260104/kitaj-2066320370.html
https://ria.ru/20260104/finlyandiya-2066301799.html
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066320215_0:0:842:633_1920x0_80_0_0_08c3c0e3eb8806a1db2f2123855b44cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, колумбия, николас мадуро, санкт-петербургский государственный университет, делси родригес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Санкт-Петербургский государственный университет, Делси Родригес, Удары США по Венесуэле
Обвинения Мадуро являются предлогом для смены режима, считает эксперт

РИА Новости: Хейфец рассказал, что на Венесуэлу приходится 5% наркотрафика в США

© REUTERS / @RapidResponse47Захваченный властями США Николас Мадуро в Нью-Йорке
Захваченный властями США Николас Мадуро в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / @RapidResponse47
Захваченный властями США Николас Мадуро в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обвинения Николаса Мадуро в наркотрафике является лишь предлогом для того, чтобы оправдать его смещение, особенно учитывая тот факт, что в Венесуэлае не производят наркотики, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
Венесуэле кокаин вообще не производится. Кокаин попадает туда из соседней Колумбии, и Венесуэла в лучшем случае занимается транспортированием. В любом случае, это 5-6% по данным того же американского агентства DEA. В списке обвиняемых лиц есть Мадуро, его жена и еще пара человек. Но они лично что ли эти лодки загружали?! Я могу предположить, что это скорее просто предлог для того, чтобы оправдать смещение Мадуро", - сказал РИА Новости профессор.
Мужчина проходит мимо изображения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу
Вчера, 09:32
По его словам, истории про существование в Венесуэле, так называемого "Картеля Солнц", является выдумкой американских журналистов.
Политолог также подчеркнул, что у американского президента были договоренности с определенными представителями венесуэльской элиты, что и сделало возможным проведения операции по захвату Мадуро, который, по его мнению, получит срок в соответствии с американским законодательством.
Комментируя заявления Трампа о установлении в Венесуэле режима внешнего управления, Хейфец назвал это едва возможным при отсутствии у американцев постоянно дислоцирующегося в стране военного контингента. Однако он отметил, что американской администрации придется идти на дальнейшие договоренности с венесуэльцами. По мнению политолога, в ближайшие две-три недели станет понятно, какой путь для себя избрали американцы.
"Если будут назначены временные выборы, и американцы согласятся с назначением временных выборов, значит, что они придерживаются договоренности с венесуэльскими элитами. Если будет введено временное управление указом Делси Родригес на 90 дней, то есть на три месяца, и американцы с этим опять же согласятся, то это тоже будет говорить о наличии договоренностей. Если американцы будут требовать передачу Власти Эдмундо Гонсалесу, человеку, которого они считают победителем выборов 2024 года, то значит, договоренности не действуют, а точнее действуют только в части смещения Мадуро", - подытожил он.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
Вчера, 03:57
 
В миреВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроСанкт-Петербургский государственный университетДелси РодригесУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала