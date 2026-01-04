Папа римский прокомментировал ситуацию в Венесуэле

ВАТИКАН, 4 янв — РИА Новости. Папа римский Лев XIV после атаки США на Венесуэлу заявил, что следит за развитием ситуации, подчеркнув, что благо народа должно возобладать над другими соображениями.

"С душой, полной беспокойства, я слежу за развитием ситуации в Венесуэле . Благо возлюбленного народа Венесуэлы должно возобладать над любыми другими соображениями и привести к преодолению насилия и вступить на путь справедливости и мира", — заявил он по окончании воскресной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане

Понтифик подчеркнул необходимость обеспечить суверенитет страны и верховенство права, вписанное в конституцию, уважать права человека и гражданские права всех и каждого, чтобы построить ясное будущее сотрудничество, укрепить стабильность и согласие с особым вниманием к бедным слоям населения, которые страдают от тяжелой экономической ситуации.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.