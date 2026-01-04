https://ria.ru/20260104/venesuela-2066345465.html
Папа римский прокомментировал ситуацию в Венесуэле
Папа римский прокомментировал ситуацию в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Папа римский прокомментировал ситуацию в Венесуэле
Папа римский Лев XIV после атаки США на Венесуэлу заявил, что следит за развитием ситуации, подчеркнув, что благо народа должно возобладать над другими... РИА Новости, 04.01.2026
ВАТИКАН, 4 янв — РИА Новости. Папа римский Лев XIV после атаки США на Венесуэлу заявил, что следит за развитием ситуации, подчеркнув, что благо народа должно возобладать над другими соображениями.
"С душой, полной беспокойства, я слежу за развитием ситуации в Венесуэле
. Благо возлюбленного народа Венесуэлы должно возобладать над любыми другими соображениями и привести к преодолению насилия и вступить на путь справедливости и мира", — заявил он по окончании воскресной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане
.
Понтифик подчеркнул необходимость обеспечить суверенитет страны и верховенство права, вписанное в конституцию, уважать права человека и гражданские права всех и каждого, чтобы построить ясное будущее сотрудничество, укрепить стабильность и согласие с особым вниманием к бедным слоям населения, которые страдают от тяжелой экономической ситуации.
Президент США Дональд Трамп
заявил в субботу, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР
тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.