Рейтинг@Mail.ru
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066345221.html
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники - РИА Новости, 04.01.2026
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:26:00+03:00
2026-01-04T14:26:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066236610_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_5c8fe891d8c94fd115a926c24d33eadf.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066313344.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066300903.html
https://ria.ru/20260103/operatsija-2066161753.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066236610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d461d616aea865b1083c21fb5ec6e6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, nbc, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, NBC, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники

NYT: США хотели провести операцию в Венесуэле в праздники из-за отпуска военных

© AP Photo / Cristian HernandezВенесуэльские военные
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Венесуэльские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Телеканал CBS в субботу сообщил, что проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы, изначально запланированной на Рождество, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
Вчера, 07:24
"Военные США хотели провести операцию в праздничный период, поскольку многие правительственные чиновники ушли в отпуск и поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих были в увольнении", - пишет издание.
Как заявил газете один из источников, если бы погодные условия не позволили провести операцию в субботу, ее могли бы отложить до середины января.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
Вчера, 03:32
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ: атака США на Венесуэлу несколько раз откладывалась из-за погоды
3 января, 11:20
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНNBCМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала