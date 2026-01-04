NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал CBS в субботу сообщил, что проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы , изначально запланированной на Рождество, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США.

"Военные США хотели провести операцию в праздничный период, поскольку многие правительственные чиновники ушли в отпуск и поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих были в увольнении", - пишет издание.

Как заявил газете один из источников, если бы погодные условия не позволили провести операцию в субботу, ее могли бы отложить до середины января.

Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.