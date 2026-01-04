Рейтинг@Mail.ru
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле
13:59 04.01.2026
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле
Истинной целью действий США в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро были ее энергоресурсы и, в частности, нефть, а не борьба с наркотрафиком, заявил РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:59:00+03:00
2026-01-04T13:59:00+03:00
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле

Марсилья: истинной целью действий США в Венесуэле были ее энергоресурсы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 4 янв - РИА Новости. Истинной целью действий США в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро были ее энергоресурсы и, в частности, нефть, а не борьба с наркотрафиком, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний Микеле Марсилья.
По его словам, политика нынешнего американского руководства нацелена на все страны с сильным энергетическим сектором.
"Мы замечаем, что вся политика администрации Трампа в отношении Венесуэлы, а несколько недель назад и Нигерии, всегда, на наш взгляд, имеет предлог, который скрывает реальную и основную причину этих действий. Ей, очевидно, является энергетика или нефтяной сектор, фокус всегда делается на нем,", - сказал РИА Новости эксперт.
В декабре 2025 года США нанесли воздушные удары по военным лагерям "Исламского государств"* в Нигерии (террористическая группировка запрещена в РФ).
Марсилья добавил, что в аналогичном ключе следует рассматривать соглашение о получении США доступа к полезным ископаемым на территории Украины.
"Для нас нефтяная отрасль является основной причиной. Нефтяные запасы Венесуэлы, более 400 миллиардов долларов, остаются под землей и не освоены, поэтому это будет огромный углеводородный бассейн для США и администрации Трампа", - отметил президент Federpetroli.
Он также спрогнозировал колебания на нефтяных рынках, которые могут привести к росту цен на автомобильное топливо.
"Цены на топливо на заправках, безусловно, будут колебаться не только в Италии, но и в ряде европейских стран, и, очевидно, на других континентах. Сейчас колебания цен означают рост цен в условиях нефтяного кризиса, дефицита продукции", - пояснил Марсилья.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
*Запрещенная в России террористическая организация
