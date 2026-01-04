Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле

РИМ, 4 янв - РИА Новости. Истинной целью действий США в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро были ее энергоресурсы и, в частности, нефть, а не борьба с наркотрафиком, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний Микеле Марсилья.

По его словам, политика нынешнего американского руководства нацелена на все страны с сильным энергетическим сектором.

"Мы замечаем, что вся политика администрации Трампа в отношении Венесуэлы , а несколько недель назад и Нигерии , всегда, на наш взгляд, имеет предлог, который скрывает реальную и основную причину этих действий. Ей, очевидно, является энергетика или нефтяной сектор, фокус всегда делается на нем,", - сказал РИА Новости эксперт.

В декабре 2025 года США нанесли воздушные удары по военным лагерям " Исламского государств "* в Нигерии (террористическая группировка запрещена в РФ ).

Марсилья добавил, что в аналогичном ключе следует рассматривать соглашение о получении США доступа к полезным ископаемым на территории Украины

"Для нас нефтяная отрасль является основной причиной. Нефтяные запасы Венесуэлы, более 400 миллиардов долларов, остаются под землей и не освоены, поэтому это будет огромный углеводородный бассейн для США и администрации Трампа", - отметил президент Federpetroli.

Он также спрогнозировал колебания на нефтяных рынках, которые могут привести к росту цен на автомобильное топливо.

"Цены на топливо на заправках, безусловно, будут колебаться не только в Италии , но и в ряде европейских стран, и, очевидно, на других континентах. Сейчас колебания цен означают рост цен в условиях нефтяного кризиса, дефицита продукции", - пояснил Марсилья.

Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН , оно пройдет 5 января.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.