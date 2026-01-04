Американцам вновь рекомендовали не посещать Венесуэлу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент обновил рекомендации по поводу путешествий в Венесуэлу, рекомендовав американцам не совершать поездки в эту латиноамериканскую страну после массированной атаки со стороны США.

"Не путешествуйте в Венесуэлу и не оставайтесь там из-за высокого риска необоснованного задержания, пыток в местах заключения, терроризма, похищения людей... Любой человек с гражданством США или любым другим статусом резидента США в Венесуэле должен немедленно покинуть страну, включая тех, кто путешествует по венесуэльским или другим иностранным паспортам. Не путешествуйте в Венесуэлу ни по какой причине", - говорится в публикации на сайте департамента.