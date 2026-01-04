Рейтинг@Mail.ru
07:03 04.01.2026 (обновлено: 16:09 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066311885.html
Американцам вновь рекомендовали не посещать Венесуэлу
Американцам вновь рекомендовали не посещать Венесуэлу
Госдепартамент обновил рекомендации по поводу путешествий в Венесуэлу, рекомендовав американцам не совершать поездки в эту латиноамериканскую страну после... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:03:00+03:00
2026-01-04T16:09:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066333050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0d18802add43e3b6f3fc37b2d905784.jpg
https://ria.ru/20260104/kharris-2066309468.html
https://ria.ru/20260104/dzhonson-2066303988.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066292430.html
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, государственный департамент сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Государственный департамент США, ООН, Удары США по Венесуэле
Американцам вновь рекомендовали не посещать Венесуэлу

Госдеп вновь рекомендовал американцам не посещать Венесуэлу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент обновил рекомендации по поводу путешествий в Венесуэлу, рекомендовав американцам не совершать поездки в эту латиноамериканскую страну после массированной атаки со стороны США.
В начале декабря госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избегать любых поездок в страну.
"Не путешествуйте в Венесуэлу и не оставайтесь там из-за высокого риска необоснованного задержания, пыток в местах заключения, терроризма, похищения людей... Любой человек с гражданством США или любым другим статусом резидента США в Венесуэле должен немедленно покинуть страну, включая тех, кто путешествует по венесуэльским или другим иностранным паспортам. Не путешествуйте в Венесуэлу ни по какой причине", - говорится в публикации на сайте департамента.
Ведомство отмечает, что у правительства США нет возможности предоставлять экстренные услуги или консульскую помощь американцам в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресГосударственный департамент СШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
