Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
05:15 04.01.2026 (обновлено: 15:44 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066305367.html
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле, силия флорес, делси родригес
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле, Силия Флорес, Делси Родригес
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента

Верховный суд Венесуэлы признал Родригес и. о. президента после захвата Мадуро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 4 янв — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы признал вице-президента Делси Родригес врио главы республики, заявила председатель Конституционной палаты Карислия Беатрис Родригес в эфире телеканала VTV.
"В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения Николаса Мадуро Моро, президента республики, <...> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации", — произнесла она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00

Согласно Конституции Венесуэлы, в отсутствие президента власть переходит к вице-президенту.

Сама Родригес заявила, что ее страна никогда не вернется в состояние колонии. Она потребовала от Вашингтона немедленно освободить Мадуро и его жену, а также выразила готовность защищать природные ресурсы республики.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро
Вчера, 04:04

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту нацинтересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу
3 января, 22:13
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампООНУдары США по ВенесуэлеСилия ФлоресДелси Родригес
 
 
