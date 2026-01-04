Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Celac хочет обсудить атаку США на Венесуэлу в воскресенье - РИА Новости, 04.01.2026
02:24 04.01.2026
СМИ: Celac хочет обсудить атаку США на Венесуэлу в воскресенье
© REUTERS / Gaby OraaЧеловек держит флаг Венесуэлы
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac) хочет провести в воскресенье встречу для обсуждения атаки США на Венесуэлу, сообщает издание Metropoles.
"Celac рассматривает возможность проведения встречи в воскресенье для обсуждения нападения США на Венесуэлу", - говорится в сообщении.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу
02:20
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
02:04
 
