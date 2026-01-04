"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы

Как считает издание, действия Трампа ускоряют переход к миру, где конкурируют сферы влияния, и исход борьбы будет определяться военной мощью и готовностью ее использовать.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.