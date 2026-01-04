Рейтинг@Mail.ru
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
02:04 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, пишет британская газета Guardian.
"События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям", — говорится в материале.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения
00:39
Как считает издание, действия Трампа ускоряют переход к миру, где конкурируют сферы влияния, и исход борьбы будет определяться военной мощью и готовностью ее использовать.
"В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами", — отмечается в материале.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
01:53
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
01:52
 
В миреВенесуэлаСШАИранДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООН
 
 
