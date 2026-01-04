В Первоуральске дом, где произошел взрыв, проверяли в феврале, заявил мэр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Проверка газового оборудования в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ и случился пожар, проводилась в феврале прошлого года, ранее жалоб от жильцов дома не поступало, Проверка газового оборудования в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ и случился пожар, проводилась в феврале прошлого года, ранее жалоб от жильцов дома не поступало, сообщил глава города Игорь Кабец.

"По информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в феврале, обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало. Причины происшествия устанавливаются", – написал Кабец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по итогам встречи с жителями дома и осмотра здания пункт временного размещения не требуется, а одной семье предоставили маневренное муниципальное жилье.

Как информировал региональный главк МЧС , в воскресенье произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире четырехэтажки по адресу улица Ильича, 30 в Первоуральске , всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение было ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.

С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых . Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.

Данный инцидент не носит криминального характера, пояснял представитель полицейского главка, а в отношении хозяйки жилища, где случилось ЧП, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало.

Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка. Хозяйка жилища была госпитализирована в городскую больницу с ожогами третьей степени тяжести.