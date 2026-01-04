https://ria.ru/20260104/ural-2066375216.html
В Первоуральске дом, где произошел взрыв, проверяли в феврале, заявил мэр
В Первоуральске дом, где произошел взрыв, проверяли в феврале, заявил мэр - РИА Новости, 04.01.2026
В Первоуральске дом, где произошел взрыв, проверяли в феврале, заявил мэр
Проверка газового оборудования в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ и случился пожар, проводилась в феврале прошлого... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:18:00+03:00
2026-01-04T18:18:00+03:00
2026-01-04T18:18:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350938_0:456:959:995_1920x0_80_0_0_340f9dfec92ca2d04f7ac8e79c2a5bf4.jpg
https://ria.ru/20260104/ural-2066361517.html
https://ria.ru/20260104/mvd-2066364305.html
https://ria.ru/20260104/pervouralsk-2066368150.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350938_0:366:959:1085_1920x0_80_0_0_57ef7b26ba91d8a967d0a5990a2af2b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске дом, где произошел взрыв, проверяли в феврале, заявил мэр
Глава Первоуральска Кабец: газовое оборудование в доме проверяли в феврале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости.
Проверка газового оборудования в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ и случился пожар, проводилась в феврале прошлого года, ранее жалоб от жильцов дома не поступало, сообщил
глава города Игорь Кабец.
"По информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в феврале, обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало. Причины происшествия устанавливаются", – написал Кабец в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по итогам встречи с жителями дома и осмотра здания пункт временного размещения не требуется, а одной семье предоставили маневренное муниципальное жилье.
Как информировал региональный главк МЧС
, в воскресенье произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире четырехэтажки по адресу улица Ильича, 30 в Первоуральске
, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение было ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых
. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.
Данный инцидент не носит криминального характера, пояснял представитель полицейского главка, а в отношении хозяйки жилища, где случилось ЧП, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало.
Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка. Хозяйка жилища была госпитализирована в городскую больницу с ожогами третьей степени тяжести.
После взрыва газа следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь, прокуратуры региона сообщала, что специалисты оценят устойчивость конструкций здания, а точная причина произошедшего будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.