Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске - РИА Новости, 04.01.2026
16:30 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ural-2066361517.html
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
2026-01-04T16:30:00+03:00
2026-01-04T16:30:00+03:00
происшествия
свердловская область
первоуральск
денис паслер
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
первоуральск
Происшествия, Свердловская область, Первоуральск, Денис Паслер, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске

Денис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Денис Паслер. Архивное фото
Денис Паслер. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил подготовить пункт временного размещения для жильцов дома в Первоуральске, где взорвался газ, сообщил департамент информационной политики региона.
"Губернатор Денис Паслер поручил всем оперативным службам Свердловской области ликвидировать последствия и оказать необходимую помощь пострадавшим в Первоуральске… Глава города работает на месте пожара. По поручению губернатора оценивается необходимость и готовится пункт временного размещения", – говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа
Вчера, 15:41
По данным властей, ЧП произошло в 15.48 (13.48 мск – ред.) в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Ильича. "По предварительной информации, погибших нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка", – уточнили в департаменте.
На месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники, добавили в ведомстве.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек, открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, уточнял представитель полицейского главка.
Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме
22 декабря 2025, 17:05
 
