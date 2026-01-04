Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске

По данным властей, ЧП произошло в 15.48 (13.48 мск – ред.) в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Ильича. "По предварительной информации, погибших нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка", – уточнили в департаменте.