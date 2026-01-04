https://ria.ru/20260104/ural-2066361517.html
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске - РИА Новости, 04.01.2026
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил подготовить пункт временного размещения для жильцов дома в Первоуральске, где взорвался газ, сообщил... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:30:00+03:00
2026-01-04T16:30:00+03:00
2026-01-04T16:30:00+03:00
происшествия
свердловская область
первоуральск
денис паслер
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017462383_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_4c8d2ce555cdb6744a32025029186a15.jpg
https://ria.ru/20260104/ural-2066356187.html
https://ria.ru/20251222/vzryv-2063897468.html
свердловская область
первоуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017462383_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1f6b7009089515e5ae78fc2c69c60702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, первоуральск, денис паслер, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Первоуральск, Денис Паслер, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Паслер поручил подготовить ПВР в Первоуральске, где взорвался газ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил подготовить пункт временного размещения для жильцов дома в Первоуральске, где взорвался газ, сообщил департамент информационной политики региона.
"Губернатор Денис Паслер
поручил всем оперативным службам Свердловской области
ликвидировать последствия и оказать необходимую помощь пострадавшим в Первоуральске
… Глава города работает на месте пожара. По поручению губернатора оценивается необходимость и готовится пункт временного размещения", – говорится в сообщении.
По данным властей, ЧП произошло в 15.48 (13.48 мск – ред.) в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Ильича. "По предварительной информации, погибших нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка", – уточнили в департаменте.
На месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники, добавили в ведомстве.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС
, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек, открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых
. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, уточнял представитель полицейского главка.