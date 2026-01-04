https://ria.ru/20260104/ural-2066356187.html
В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа
В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа - РИА Новости, 04.01.2026
В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа
Три человека доставлены в больницу после взрыва газа в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 04.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после взрыва газа в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", – сказал Горелых.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек. На месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники, добавляли в ведомстве.
Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал также Горелых.